L'UEFA sanctionne Lille et quatre autres clubs
information fournie par So Foot 18/12/2025 à 18:24

Les punitions de Noël.

L’UEFA a prononcé mercredi des sanctions à l’encontre de cinq clubs. Sont concernés Bayern Munich, l’Eintracht Francfort, le LOSC, le Maccabi Tel-Aviv et le Sporting Lisbonne. Le club le plus sévèrement sanctionné est le champion d’Allemagne, qui écope d’un huis clos partiel pour son prochain match à domicile , avec la fermeture partielle de la tribune Sud, ainsi que d’amendes supplémentaires s’élevant à un total de 116 000 euros (en Ligue des champions).…

JE pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
