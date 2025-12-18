L'UEFA sanctionne Lille et quatre autres clubs
Les punitions de Noël.
L’UEFA a prononcé mercredi des sanctions à l’encontre de cinq clubs. Sont concernés Bayern Munich, l’Eintracht Francfort, le LOSC, le Maccabi Tel-Aviv et le Sporting Lisbonne. Le club le plus sévèrement sanctionné est le champion d’Allemagne, qui écope d’un huis clos partiel pour son prochain match à domicile , avec la fermeture partielle de la tribune Sud, ainsi que d’amendes supplémentaires s’élevant à un total de 116 000 euros (en Ligue des champions).…
JE pour SOFOOT.com
