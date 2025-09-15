Pablo Longoria critique l'individualisme du PSG et la stratégie de la LFP

Pablo dépeint l’état de la LFP.

Trois jours après la victoire de son club contre Lorient, le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria était l’invité de la matinale de France Inter ce lundi. Interrogé à propos de l’épisode Adrien Rabiot Rabiot-Jonathan Rowe, l’Espagnol a campé sur ses positions concernant la saga qui a fragilisé le début de saison des Phocéens. À l’inverse, Longoria était particulièrement bavard sur le sujet de la gouvernance à la LFP , osant même critiquer la place trop importante du Paris Saint-Germain. …

MBC pour SOFOOT.com