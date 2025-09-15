 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pablo Longoria critique l'individualisme du PSG et la stratégie de la LFP
information fournie par So Foot 15/09/2025 à 10:33

Pablo Longoria critique l'individualisme du PSG et la stratégie de la LFP

Pablo Longoria critique l'individualisme du PSG et la stratégie de la LFP

Pablo dépeint l’état de la LFP.

Trois jours après la victoire de son club contre Lorient, le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria était l’invité de la matinale de France Inter ce lundi. Interrogé à propos de l’épisode Adrien Rabiot Rabiot-Jonathan Rowe, l’Espagnol a campé sur ses positions concernant la saga qui a fragilisé le début de saison des Phocéens. À l’inverse, Longoria était particulièrement bavard sur le sujet de la gouvernance à la LFP , osant même critiquer la place trop importante du Paris Saint-Germain.

MBC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Ce qu'il faut retenir de la 4e journée de Ligue 1
    Ce qu'il faut retenir de la 4e journée de Ligue 1
    information fournie par So Foot 15.09.2025 12:12 

    Le joueur de la quatrième journée Après les blessures de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé avec l’équipe de France, l’animation du PSG contre Lens reposait sur son quatrième attaquant. Bradley Barcola l’a parfaitement pigé. Auteur d’un doublé hier, l’habituel douzième ... Lire la suite

  • Arne Slot tient un nouveau record avec Liverpool
    Arne Slot tient un nouveau record avec Liverpool
    information fournie par So Foot 15.09.2025 12:11 

    Fini le Fergie Time , place au Slot Time. Comme lors de ses quatres premiers matchs de championnat, Liverpool s’est imposé sur le fil, ce dimanche face à Burnley, grâce à un penalty de Mohamed Salah dans le temps additionnel (0-1). Comme face à Bournemouth, Newcastle ... Lire la suite

  • Massimiliano Allegri fait tomber la veste et pète un câble contre les arbitres
    Massimiliano Allegri fait tomber la veste et pète un câble contre les arbitres
    information fournie par So Foot 15.09.2025 12:03 

    Tomber la chemise. Adrien Rabiot et Jonathan Rowe sont restés tranquilles, ce dimanche soir, à l’occasion de leurs retrouvailles lors de la rencontre remportée par l’AC Milan face à Bologne. Le calme, ce n’est en revanche pas ce qui caractérise Massimiliano Allegri, ... Lire la suite

  • Frères, adversaires et buteurs dans un même match
    Frères, adversaires et buteurs dans un même match
    information fournie par So Foot 15.09.2025 11:56 

    S’il est assez rare dans le foot de jouer au plus haut niveau contre son frère, il est plus rare encore que deux frangins marquent au cours d’un même match lors duquel ils sont opposés. C’est pourtant la performance réalisée par Marcus et Khephren Thuram lors du ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank