Pablo Longoria à l'OM, la bonne direction
information fournie par So Foot 17/10/2025 à 17:57

Devenu président de l'Olympique de Marseille à la suite d'un concours de circonstances en février 2021, Pablo Longoria a permis à l'institution marseillaise de redevenir l'un des clubs phare de la Ligue 1 en cinq ans. Longoria a réussi à affronter les tempêtes qui ont jalonné son parcours ciel et blanc, tout en faisant passer des caps au club.

« Pour moi, le football est une course de fond, dont le but est de savoir qui a le meilleur projet et qui a les meilleures idées pour construire un club. » C’est par ces mots que Pablo Longoria définissait sa vision du football dans So Foot en février 2024. Des mots qui continuent de résonner après son interview pour le podcast Business of sport sorti le 15 octobre dernier. Le président olympien a ainsi tracé la feuille de route du club phocéen pour les cinq prochaines années, avec comme ambition de gagner un trophée, qui fuit les Marseillais depuis désormais 13 ans, d’ici 2030. On peut toujours se moquer, écrire qu’un titre doit arriver plus tôt, mais au fond, la patience de Longoria est louable. Comme l’envie de voir plus loin que le bout de la saison en cours.

Une position présidentielle renforcée

Le chemin a été long et fastueux depuis la prise de pouvoir du natif d’Oviedo, mais force est de constater que les résultats sont là : l’OM a retrouvé la Ligue des champions avec deux belles performances, entre la défaite rageante sur la pelouse du Real Madrid (2-1) et le large succès face à l’Ajax (4-0) ; s’est stabilisé avec un entraîneur qui est resté sur le banc olympien à l’intersaison ; le club a su se remobiliser pour réaliser un bien meilleur début de championnat qu’espéré après la tempête d’août, avec une victoire de prestige dans le Classique (1-0) et un ticket dans le wagon de tête.…

