08/02/2025

Pablo et Mickaël Pagis inscrivent le même but à 19 ans d'intervalle

Enfin un remake à la hauteur de l’original.

Ce samedi après-midi, Pablo Pagis (22 ans), fils de Mickaël, a lancé Lorient vers la victoire en égalisant contre Amiens (3-1). Une frappe magnifique, plein axe, depuis les 30 mètres, que ce bon vieux Régis Gurtner n’a même pas essayé d’aller chercher. Et un but qui, comme l’a souligné un lecteur de Sofoot.com en commentaire, rappelle une réalisation de Mickaël, inscrite dix-neuf ans plus tôt, le 17 septembre 2006 lors d’un Marseille-Bordeaux remporté par les Phocéens au Vélodrome (2-1).…

Merci à « @Shtrafnoï... Padatcha! Udaaaarrrr!!! » pour son commentaire !

JB pour SOFOOT.com