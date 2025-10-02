Özer réussit l'exploit d'arrêter trois penlatys consécutifs !
Héroïque !
Lors du court succès de Lille sur la pelouse de la Roma (0-1) ce jeudi, Berke Özer, le gardien du LOSC, a réalisé un exploit rare dans le football : arrêter trois penaltys consécutifs. Une performance héroïque, qui a permis aux hommes de Bruno Genesio, parfaitement lancés par un pion précoce d’Hákon Haraldsson, de conserver les trois points et de faire tomber les Romains au Stadio Olimpico.…
