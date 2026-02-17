Ousmane Dembélé sorti sur blessure lors de Monaco-PSG

Le ballon dort. Il revenait bien en ce début d’année 2026, mais il a été coupé dans son élan très tôt ce mardi soir dans le barrage aller de Ligue des champions à Monaco : Ousmane Dembélé a dû quitter ses partenaires dès la première période.

L’attaquant français a cédé sa place à Désiré Doué à la 26 e minute, en raison d’une gêne au mollet selon les informations rapportées par le diffuseur Canal+.…

CG pour SOFOOT.com