Ousmane Dembélé sorti sur blessure lors de Monaco-PSG
Le ballon dort. Il revenait bien en ce début d’année 2026, mais il a été coupé dans son élan très tôt ce mardi soir dans le barrage aller de Ligue des champions à Monaco : Ousmane Dembélé a dû quitter ses partenaires dès la première période.
L’attaquant français a cédé sa place à Désiré Doué à la 26 e minute, en raison d’une gêne au mollet selon les informations rapportées par le diffuseur Canal+.…
CG pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
