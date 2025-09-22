 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Ousmane Dembélé, sacré des deux pieds
22/09/2025

Trois ans après Karim Benzema, le Ballon d’or est à nouveau français. Ousmane Dembélé a reçu la distinction individuelle suprême ce lundi au théâtre du Châtelet. Une juste récompense pour l’attaquant du Paris Saint-Germain, qui a atteint un niveau de performance exceptionnel dans une saison quasi parfaite sur le plan collectif.

Un couvert de plus à la table des Ballons d’or français. Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinédine Zidane et Karim Benzema sont officiellement rejoints par Ousmane Dembélé, sacré meilleur joueur de la planète en ce 22 septembre 2025 au théâtre du Châtelet. Un nouveau coup de projecteur pour sa ville natale de Vernon, qui vient tout juste de placer un autre de ses « enfants », Sébastien Lecornu, à Matignon. Le sacre de la maturité, surtout, pour un joueur qui, à 28 ans, donne enfin la pleine mesure de son immense talent.

Boulevard Ousmane

Le Normand n’avait jamais atteint la barre des 15 buts sur une saison. En 2023-2024, il était même parti en vacances en ayant marqué seulement six fois en 42 matchs… Mais tout a changé à partir du mois de décembre. Après un petit tour au garage, la Ferrari a mis les gaz. Bilan sur la ligne d’arrivée : 35 buts et 14 passes décisives en 53 sorties. Des chiffres à faire tourner la tête de n’importe qui, d’autant que Dembélé a conjugué la quantité et la qualité. Notamment en Ligue des champions, là où le Paris Saint-Germain jouait le plus gros : entre son triplé à Stuttgart, son but de renard à Anfield, sa frappe du gauche à l’Emirates et ses deux offrandes en finale contre l’Inter, Dembouz a répondu présent dans les grands moments (8 buts et 6 passes décisives sur l’ensemble de cette campagne européenne). Vous avez dit clutch ?…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com

L'offre BoursoBank