Ousmane Dembélé s’est entraîné à deux jours du choc face au Bayern Munich
L’espoir est donc permis.
Entré en jeu face à Nice, Ousmane Dembélé a semble-t-il terminé la rencontre avec une nouvelle douleur au niveau des ischios . De quoi craindre le pire pour le fragile attaquant parisien, alors que se profile le choc face au Bayern Munich, ce mardi soir. Bonne nouvelle toutefois ce dimanche : le tout récent Ballon d’Or a pu participer à la séance d’entraînement des Rouge et Bleu .…
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
