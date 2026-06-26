La France tamponne la Norvège et met le cap sur New York

Premiers ! Venus comme ils sont - dynamiteurs devant et fragiles derrière -, les Bleus ont dominé une Norvège presque venue pour se faire battre (3-1) grâce à un triplé de Dembélé, lui et sa spécifique Robben. Un seizièmes face à la Suède se profile.

Norvège 1-4 France

Buts : Aasgaard (21 e ) pour les Norvégiens // Dembélé (6 e , 20 e , 33 e ) et Doué (90 e +4) pour les Bleus

Il y a les pour, il y a les contres : l’équipe de France a-t-elle fait un bon match ? Découpez le terrain en deux et vous obtiendrez deux réponses différentes, ces Bleus-ci présentant les avantages de leurs inconvénients et les inconvénients de leurs avantages, au soir d’une première place de poule pour laquelle tout le monde aurait signé voilà trois semaines. Ce suffit, bien sûr, pour soumettre une Norvège bis (4-1), après un Irak trop faible et un Sénégal branché quarante-cinq minutes, et l’on se félicitera autant de l’efficacité retrouvée d’Ousmane Dembélé, auteur d’un triplé, que l’on se méfiera des erreurs individuelles à répétition qui rythment depuis trop longtemps maintenant les matchs de la défense française. Nos hommes reverront les seizièmes de finale d’une Coupe du Monde et Deschamps dès demain, en espérant que cette victoire ait pu lui donner un semblant de baume au cœur : c’est bien là l’important.…

Par Théo Denmat, au Gillette Stadium de East Foxborough pour SOFOOT.com