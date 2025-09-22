Ousmane Dembélé ramène le Ballon d’or 2025 à la maison
L’or de Dembouz.
Personne ne l’aurait pronostiqué un an plus tôt, mais voilà : Ousmane Dembélé a ramené le Ballon d’or 2025 à la maison. À Paris, où il a collectionné les trophées collectifs la saison passée, brillant de janvier à juillet quand il était sur le pré, et en France, trois ans après le sacre de Karim Benzema.…
