Ousmane Dembélé raconte son but contre l’OM

Encore un but de Ballon d’or. Ousmane Dembélé n’a pas manqué de s’illustrer face à l’Olympique de Marseille (5-0) . Des dribbles, de la vitesse, une frappe incisive : du grand art pour tout amateur du ballon rond. Après une réalisation marquante face à Lille (3-0), l’attaquant parisien a cette fois claqué un joli doublé. Notamment le second où il a slalomé toute la défense phocéenne avant de battre De Lange dans un angle fermé.

« Y a plus qu’à »

Au moment de mettre des mots sur son œuvre, le natif d’Evreux se fait modeste. « F ace à Lille on m’a dit que c’était un beau but. Après voilà, c’est l’instinct. Je vois que je mets beaucoup d’intensité sur mes premiers ballons et j’élimine mes deux adversaires, et puis voilà je n’ai plus qu’à tirer. »…

SW pour SOFOOT.com