Le vilain coup de vice qui a provoqué l'échec de Memphis Depay sur péno

Cramé ! Dans un duel entre le Corinthians et Palmeiras dimanche soir, Memphis Depay a complètement foiré son penalty . Un problème de crampons ? Une trop grande fatigue ? Un trashtalking appuyé du gardien ? Rien de tout ça. En cause, Andreas Pereira, joueur de Palmeiras, qui a profité de l’intervention des soigneurs pour saccager le point de penalty à coup de crampon et provoquant in fine la glissade du Néerlandais .

Ninguém do Corinthians foi proteger a cal antes da cobrança de pênalti de Memphis Depay. Então Andreas Pereira foi lá e fez isso... 📽️@TNTSportsBR pic.twitter.com/OLhSL790xm…

AR pour SOFOOT.com