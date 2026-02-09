Le vilain coup de vice qui a provoqué l'échec de Memphis Depay sur péno
Cramé ! Dans un duel entre le Corinthians et Palmeiras dimanche soir, Memphis Depay a complètement foiré son penalty . Un problème de crampons ? Une trop grande fatigue ? Un trashtalking appuyé du gardien ? Rien de tout ça. En cause, Andreas Pereira, joueur de Palmeiras, qui a profité de l’intervention des soigneurs pour saccager le point de penalty à coup de crampon et provoquant in fine la glissade du Néerlandais .
Ninguém do Corinthians foi proteger a cal antes da cobrança de pênalti de Memphis Depay. Então Andreas Pereira foi lá e fez isso... 📽️@TNTSportsBR pic.twitter.com/OLhSL790xm…
AR pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
