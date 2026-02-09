 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le vilain coup de vice qui a provoqué l'échec de Memphis Depay sur péno
information fournie par So Foot 09/02/2026 à 17:43

Le vilain coup de vice qui a provoqué l'échec de Memphis Depay sur péno

Le vilain coup de vice qui a provoqué l'échec de Memphis Depay sur péno

Cramé ! Dans un duel entre le Corinthians et Palmeiras dimanche soir, Memphis Depay a complètement foiré son penalty . Un problème de crampons ? Une trop grande fatigue ? Un trashtalking appuyé du gardien ? Rien de tout ça. En cause, Andreas Pereira, joueur de Palmeiras, qui a profité de l’intervention des soigneurs pour saccager le point de penalty à coup de crampon et provoquant in fine la glissade du Néerlandais .

Ninguém do Corinthians foi proteger a cal antes da cobrança de pênalti de Memphis Depay. Então Andreas Pereira foi lá e fez isso... 📽️@TNTSportsBR pic.twitter.com/OLhSL790xm…

AR pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Toni Kroos détruit le championnat saoudien et prend la défense de Ronaldo
    Toni Kroos détruit le championnat saoudien et prend la défense de Ronaldo
    information fournie par So Foot 09.02.2026 18:10 

    Est-ce qu’on peut compter ça comme une victoire pour la Ligue 1 ? Alors que la Saudi Pro League est en proie à quelques remous après le transfert de Karim Benzema, Toni Kroos ne s’est pas montré tendre avec une ligue pourtant bien décidée à prouver sa valeur . ... Lire la suite

  • Une décision de la VAR fait scandale en Ligue 1 tunisienne
    Une décision de la VAR fait scandale en Ligue 1 tunisienne
    information fournie par So Foot 09.02.2026 17:34 

    Un mach au sommet basculé dans la controverse. Selon le média Webdo, un véritable scandale arbitral a éclaté dimanche lors du choc de la Ligue 1 tunisienne opposant le Club Sportif Sfaxien , quatrième au classement, au Club Africain , leader du championnat. Devant ... Lire la suite

  • Liverpool égale un triste record
    Liverpool égale un triste record
    information fournie par So Foot 09.02.2026 17:20 

    Le Fergie Time inversé pour les rivaux. Renversé dans les dernières minutes par Manchester City ce dimanche, Liverpool a concédé sa quatrième défaite de la saison dans le temps additionnel . Un record sur une campagne de Premier League, aux côtés de Watford (2017-2018 ... Lire la suite

  • Iliman Ndiaye fustige Brahim Díaz après sa panenka ratée
    Iliman Ndiaye fustige Brahim Díaz après sa panenka ratée
    information fournie par So Foot 09.02.2026 16:56 

    Un penalty dont on n’a pas fini de parler. Trois semaines après la finale de la CAN complètement folle entre le Sénégal et le Maroc, c’est au tour d’ Iliman Ndiaye de prendre la parole. Le champion d’Afrique évoque notamment la panenka ratée par Brahim Díaz dans ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank