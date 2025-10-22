Ousmane Dembélé : « Notre carton rouge, on aurait pu l'éviter »
Pas content ? Buteur.
Pour son retour à la compétition après sa blessure à la cuisse survenue avec les Bleus le 5 septembre dernier, Ousmane Dembélé a inscrit le sixième but parisien de la soirée . Interrogé en fin de partie, le Ballon d’or 2025 a assuré retrouver ses « sensations petit à petit » . …
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer