Ousmane Dembélé, le quatrième Ballon d’or pour la Ligue 1
Cocorico.
Ousmane Dembélé est devenu le sixième joueur français à poser ses mains sur le Ballon d’or, ce lundi soir, au théâtre du Châtelet. Encore plus rare, en près de 70 ans d’existence : c’est seulement le quatrième à décrocher la timbale en évoluant dans la merveilleuse Ligue 1. …
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
