Ousmane Dembélé, le quatrième Ballon d’or pour la Ligue 1
information fournie par So Foot 23/09/2025 à 00:39

Cocorico.

Ousmane Dembélé est devenu le sixième joueur français à poser ses mains sur le Ballon d’or, ce lundi soir, au théâtre du Châtelet. Encore plus rare, en près de 70 ans d’existence : c’est seulement le quatrième à décrocher la timbale en évoluant dans la merveilleuse Ligue 1.

KM pour SOFOOT.com

