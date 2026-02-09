Haaland et Guardiola viennent au soutien de Szoboszlai

Eh oui, Erling Haaland est bien humain. Si la machine à scorer de Manchester City s’est illustrée sur penalty pour offrir la victoire aux siens face à Liverpool (1-2), c’est bien en soutien à Dominik Szoboszlai qu’elle s’est exprimée.

Le milieu des Reds a en effet été expulsé au bout du temps additionnel après s’être accroché avec l’ami Haaland, qui avait pris le dessus sur le Liverpuldien pour sans doute prolonger le tir de Rayan Cherki au fond des filets. Résultat : l’arbitre de la rencontre a annulé le but inscrit par l’international français et expulsé le Hongrois.…

SW pour SOFOOT.com