Ousmane Dembélé est un «Enfoiré»

Même les Parisiens peuvent le dire. Ousmane Dembélé a ouvert le spectacle des Enfoirés ce vendredi. Après une reprise de Parisienne , signé Gims, le footballeur du PSG a officiellement lancé la soirée tout sourire , par la Chanson des Restos : « Aujourd’hui, on n’a plus le droit. Ni d’avoir faim ni d’avoir froid. » Si Jean-Jacques Goldman a peut-être eu mal aux oreilles, le public a ensuite repris en cœur la musique avant de scander « Ousmane, Ballon d’Or » . Michaël Youn et Matt Pokora, deux piliers de la troupe, ont bien encadré le footballeur et son joli alliage veste + tee-shirt blanc.

Les concerts de cette édition 2026 des Enfoirés ont été enregistrés au palais omnisports de Paris-Bercy. Ousmane Dembélé serait reparti avec une photo de Vianney. Avant le Ballon d’Or, Kylian Mbappé était le dernier footballeur en activité à être apparu aux spectacles, aux côtés de Didier Deschamps et d’une salopette. C’était en 2022.…

UL pour SOFOOT.com