Ousmane Dembélé, enfin à l'heure

Avec onze buts à mi-saison, Ousmane Dembélé est déjà sur les traces de sa saison la plus prolifique (14 pions avec Barcelone en 2018-2019). Auteur d'un doublé contre Saint-Étienne dimanche, le Parisien s'affirme comme le leader de la ligne d'attaque du PSG. Il était temps.

Le soleil commence à percer à travers les nuages. Ils étaient nombreux à s’être amassés au-dessus d’Ousmane Dembélé cet automne. En pleine grisaille, l’attaquant du Paris Saint-Germain a passé plus de 300 minutes sans marquer. Le vase a débordé avec son carton rouge largement évitable contre le Bayern. L’épisode lui avait valu d’être mis au piquet par Luis Enrique. Après un tour sur le banc des remplaçants, le Normand est cependant reparti de l’avant. Au bon moment.

Top Scoreur

Les statistiques sont frappantes : réintégré dans le onze de départ contre Lyon le 15 décembre, Dembélé a planté six fois sur ses cinq derniers matchs. Son inefficacité lui a suffisamment été reprochée pour que ses progrès soient soulignés et applaudis. D’autant que le champion du monde 2018 a laissé admirer une belle panoplie. Face à l’OL, un tir croisé du gauche pour ouvrir le score et deux vraies balles de but données à Kang-in Lee et Bradley Barcola (non converties). Au stade Louis-II, un but de renard des surfaces, puis un doublé grâce à un appel en profondeur, magnifié par un ballon piqué au-dessus de Philipp Köhn. Au Qatar après les fêtes, un plat du pied au deuxième poteau pour crucifier Monaco à nouveau le 5 janvier et ramener le Trophée des champions dans la capitale. Et dimanche soir, une incursion « à la Robben » conclue par un frappe pied gauche aux 16 mètres, doublée d’un penalty plein de sang froid.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com