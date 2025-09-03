Ousmane Dembélé en salle d'attente, Ibrahima Konaté de retour

Avec ou sans Dembouz ?

Ousmane Dembélé n’a pas participé à la séance collective de ce mardi soir avec l’équipe de France. Touché aux ischio-jambiers ce week-end lors de la victoire du PSG à Toulouse, le candidat au Ballon d’or a été préservé par le staff des Bleus, selon L’Equipe , sans pour autant que sa blessure ne soit inquiétante. L’attaquant peut donc rester à Clairefontaine, où il suit un programme de récupération individuel supervisé par le préparateur physique Cyril Moine, qui ne prendra aucun risque avec le joueur.…

KM pour SOFOOT.com