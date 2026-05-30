Ousmane Dembélé dévoile les raisons de sa sortie pendant PSG-Arsenal
DD peut souffler. Sorti au bout du temps additionnel , avant la prolongation puis les tirs au but victorieux qui ont permis au PSG de gagner sa seconde Ligue des champions, Ousmane Dembélé semblait gêné physiquement . Une inquiétude planait alors à quelques jours du Mondial.
Interrogé après la victoire parisienne, le Ballon d’or et unique buteur parisien de la rencontre a rassuré sur son état physique : « C’était des crampes, tous les joueurs en ont eu à la fin ! » Sans doute encouragés par les fortes chaleurs, ces crampes ne remettra donc pas en question sa présence au Mondial.…
TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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