Oui, les attaquants doivent aussi défendre

D’après Wilfrid Mbappé, défendre ne fait pas partie du style de jeu de son fils Kylian. Une réalité qui traduit le manque d’esprit collectif de nombreux attaquants. Parole à la défense.

C’est une formule toute faite, que l’on entend dès qu’il faut déblatérer sur le rendement d’un avant-centre : il ne défend jamais ! Depuis une bonne décennie maintenant, les amoureux de football ont en effet intégré la défense à leur critère d’attaque. Curieux oxymore, quand on sait à quel point nos artistes en protège-tibias traînent des crampons lorsqu’il faut sprinter 30 mètres en arrière. Dans les colonnes de L’Équipe , Wilfrid Mbappé, père de Kylian, dégainait d’ailleurs le poncif, au moment d’évoquer les courses à haute intensité du fiston : « Je ne dis pas qu’il ne faut pas défendre, mais s’il ne doit faire que des replis défensifs, on n’est pas dans la même pièce. » Un message à peine voilé, envoyé aux détracteurs du Kyks. « On critique un mec qui met quand même 60 buts par saison » , conclut Wilfrid. Tout cela dit, où placer le curseur entre l’attaquant qui court beaucoup (souvent pour rien) et celui qui triche ? Surtout, quel rôle doit occuper l’attaquant dans la tâche défensive de son équipe ?

En reculant de 20 ans, l’opinion aurait indéniablement donné raison à Mbappé père. La mission du numéro 9 consistait alors à rôder au point de penalty et à faire parler son flair devant la cage. On ne cherchait certainement pas à savoir si Filippo Inzaghi, David Trezeguet, Ronaldo ou Ruud van Nistelrooy venaient aider le milieu de terrain. C’était il y a 20 ans. Une époque où les notions de « kilomètres parcourus » ou de « duels gagnés » étaient moins prégnantes et, par ricochet, les observateurs moins regardants. Pas une mauvaise chose en soi. Mais le football a changé, mutant doucement en discipline plus athlétique, plus intense dans le rythme et plus dense dans le combat. Et à partir du moment où on demande à un gardien d’être le premier attaquant de son équipe, il est difficile pour les attaquants d’échapper aux astreintes défensives.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com