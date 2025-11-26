Oui, Kylian Mbappé a marqué un but de la tête !
Vous avez bien lu.
Auteur du deuxième triplé le plus rapide de l’histoire de la Ligue des champions (6 minutes 42 secondes) ce mercredi soir face à l’Olympiakos, Kylian Mbappé est parvenu à réaliser un exploit : marquer un but de la tête . Sur un centre millimétré de son passeur attitré Arda Güler, l’international français a sauté plus haut que son vis-à-vis pour battre Konstantinos Tzolakis d’un beau coup de casque (24 e ). Un geste que l’attaquant ne réalise que très rarement.…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
