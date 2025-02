information fournie par So Foot • 10/02/2025 à 16:15

Ouf, Football Manager n’a pas gâché votre vie

Le vendredi 7 février fut un jour noir pour toute la communauté des entraîneurs en caleçon sous leurs couettes qui ont vécu des épopées dont personne ne connaît l’histoire. Par contre, les émotions vécues, les relations avec certains joueurs, mais également les fiascos ne tomberont jamais dans l’oubli pour ces techniciens du digital. On parle bien évidemment de tous ceux qui ont déjà goûté à l’élixir qu’est Football Manager.

Heureusement, vous ne semblez pas nombreux à avoir laissé FM empiéter sur votre quotidien. En effet, vous avez été seulement 29% à affirmer que Football Manager avait gâché votre vie. Parmi ceux que le jeu a envoûté, on retrouve différents types. Il y a par exemple Didier Devil , partagé quant à ses sentiments vis-à-vis du temps passé sur le jeu et des rencontres qu’il a pu y faire : « Florentin Petre, Ever Moas, Cosmin Contra, Ronald Gomez, Andrey Sigborsson… Tant d’heures perdues, mais tant de kif en même temps. »…

RA pour SOFOOT.com