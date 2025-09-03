Où voir les matchs des Espoirs lors des deux prochaines saisons ?
Ce n’est pas cool pour Christophe Jallet.
Les matchs de l’équipe de France Espoirs seront diffusés sur Youtube. Un an après leur finale aux Jeux olympiques et un été après leur demi-finale d’Euro, les Bleuets n’ayant pas de diffuseur . Par défaut, la chaîne youtube de la Fédération française de football retransmettra les rencontres des Espoirs sur la plateforme.…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer