Où sont les vrais derbys du week-end
19/09/2025 à 22:42

Attention au piège : le match de dimanche entre l’OM et le PSG est certes classé à haut risque, mais n’arrivera pas à la cheville des dizaines de derbys programmés ce week-end aux quatre coins de l’Europe. À croire que tous les clochers seront en bataille au même moment.

FC Nantes – Stade rennais

Samedi 17h. Un coup chaud, un coup tiède, un coup froid, un autre coup chaud. Le derby entre Nantes et Rennes reste une date à cocher pour les supporters des deux clubs à la sortie du calendrier, encore plus depuis la dernière remontée des Canaris au début des années 2010. Si les Jaune et Vert peinent à rivaliser sur le terrain en général (4 victoires sur les 24 matchs joués depuis), cette dernière affiche de l’été à la Beaujoire promet de faire quelques étincelles. Les Nantais attendent de pied ferme le retour au bercail de Quentin Merlin et de Valentin Rongier, considérés comme des traîtres à la patrie canari par une partie des fans depuis leur arrivée chez le rival régional cet été. De quoi laisser Ludovic Blas tranquille, peut-être, alors que les deux p’tits gars formés à la Jonelière ne cessent d’assumer leur choix. « J’ai des amis dans la Brigade Loire , souriait même Merlin le week-end dernier en zone mixte. Quand j’ai signé, un ami m’a dit qu’il respectait ma décision en tant qu’ami, mais pas en tant que brigadier. Il sera au stade samedi et il va sûrement me huer, c’est comme ça, ça reste mon ami. » Sait-il aussi que Matthis Abline va marquer son premier but de la saison contre son club formateur ? Ce n’est rien de plus qu’une grande cousinade, finalement, ce Nantes-Rennes !

Lazio – AS Roma

Dimanche à 12h30. Maurizio Sarri d’un côté, Gian Piero Gasperini de l’autre. Malgré l’absence de Paulo Dybala, ça pue déjà le spectacle, les tacles de Mattéo Guendouzi et les poussées de balle en touche de Stephan El-Shaarawy. Si Arrigo Sacchi résume le derby romain à la Gazzetta en disant que « le gagnant sauve la saison », la menace du week-end est ailleurs, toujours selon la Gazzetta . Des supporters jumelés de l’Atlético de Madrid, du Panathinaïkos, du Dinamo Zagreb côté AS Roma, de West Ham, de Cracovie et de Sofia côté Lazio, et de pas mal d’autres équipes sont attendus dans la capitale italienne. Les forces de l’ordre sont prévues en nombre, pour choper les tournevis, boules de pétanque et tutti quan

