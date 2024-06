"Où sont les valeurs?" : Bruno Le Maire étrille le ralliement "indigne" de François Hollande au Nouveau front populaire

Le ministre de l'Economie et des finances s'est dit "terrifié" par le climat de la campagne politique en cours, à la fois "hors-sol du point de vue des réalités économiques mais aussi "hors-valeurs" du point de vue des acteurs politiques dont l'ancien président de la République, qu ia annoncé son investiture en Corrèze dans le cadre du "Nouveau front populaire".

Bruno Le Maire, à Paris, le 26 janvier 2024 ( AFP / THOMAS SAMSON )

"Où sont les valeurs dans cette campagne politique?". A l'antenne de CNews , Bruno Le Maire s'en est pris jeudi 20 juin au retour "indigne" de François Hollande sous l'étendard du "Nouveau front populaire" pour les prochaines élections législatives.

"Je ne parle même pas de convictions de fond. On en a vues d'autres en politique. Voir un François Hollande qui a fait une réforme des retraites, la réforme El Khomry sur le marché du travail, tout d'un coup, trouve que le retour la retraites à 60 ans c'est bien, y a un côté complètement lunaire", juge t-il. "Mais admettons que les convictions, ça ne compte pas : et les valeurs? Les valeurs c'est essentiel. Vous ne pouvez pas être ancien président de la République, avoir fait défiler dans les rues de Paris pour dire Je Suis Charlie, vous être opposé à la montée de l'antisémitisme et de l'islam radical dans notre pays, et faire alliance avec un parti, le NPA, qui a été condamné pour apologie du terrorisme", a t-i lancé, demandant "où sont les valeurs dans cette campagne politique?".

"Ca me terrifie"

"Cette campagne est hors-sol du point e vue des réalités économiques et financières, mais elle est aussi hors-valeurs du point de vue des hommes et des femmes. Ca me terrifie! Il y a dans l'histoire des moments où plus rien ne compte : ni les positions, ni le passé, ni les valeurs, ni la vérité, ni le mensonge!" , s'est-il alarmé, déplorant des "égarements individuels stupéfiants !".

Quelques minutes plus tard, le Premier Gabriel Attal a insisté dans cette ligne, décrivant les élections législatives à venir comme un "choix de valeurs".