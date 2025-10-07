Où en sont les clubs français avant cette nouvelle Ligue des champions féminine ?

Après la mue opérée par la Ligue des champions masculine la saison dernière, c'est au tour de la C1 féminine de se transformer. Trois équipes françaises se sont qualifiées pour la phase de ligue : l'OL Lyonnes, le Paris Saint-Germain et le Paris FC, quelles sont les chances tricolores pour cette campagne 2025-2026 ? Revue d'effectifs en ce jour de première.

Ce mardi 7 octobre marque le début de la nouvelle édition de la Ligue des champions féminine. En s’imposant le 24 mai dernier face à Barcelone (1-0), Arsenal restera à jamais « la dernière équipe » à s’être imposée avant la refonte du système. Calquée sur le fonctionnement de la Ligue des champions masculine – à la différence que chaque équipe n’a que six matchs à disputer au lieu de huit chez les mecs, du fait du nombre d’équipes participantes (18) -, la phase de ligue de cette UWCL nouvelle génération sera inaugurée par le duel entre la Juventus et Benfica. Côté français, l’OL Lyonnes, le Paris Saint-Germain et le Paris FC tenteront de sortir leur épingle du jeu pour s’offrir, a minima , une place de barragiste.

L’OL Lyonnes doit retrouver les sommets européens

Plus de trois ans déjà se sont écoulés depuis le sacre face au FC Barcelone. L’OL Lyonnes qui s’appelait encore Olympique lyonnais et qui était toujours géré par Jean-Michel Aulas s’offrait alors sa huitième couronne européenne, avant que la lumière ne s’éteigne. Trois campagnes de Ligue des champions se sont écoulées depuis, trois sans succès, soit une éternité pour les Fenottes. Mais cette année pourrait bien être celle du renouveau pour Wendie Renard et ses coéquipières. Si la domination nationale des Lyonnaises n’a jamais été remise en cause ces dernières années, le mercato réalisé dans la capitale des Gaules a de quoi susciter l’inquiétude chez les autres cadors européens.…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com