Le Japon réduit la Tunisie en miettes

Le Japon réduit la Tunisie en miettes

En démonstration, le Japon a étrillé la Tunisie lors d'une rencontre à sens unique (0-4). Un succès qui assure aux Samouraï Blue de voir les seizièmes de finale tandis que les Aigles de Carthage sont éliminés de la Coupe du monde 2026 avant même leur troisième match dans le groupe F.

Tunisie 0-4 Japon

Buts : Kamada (4 e ), Ueda (31 e , 83 e ) Ito (69 e )

Plus d’informations à suivre. …

Par Javier Prieto Santos, à Monterrey pour SOFOOT.com