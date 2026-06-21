Le Japon réduit la Tunisie en miettes
En démonstration, le Japon a étrillé la Tunisie lors d'une rencontre à sens unique (0-4). Un succès qui assure aux Samouraï Blue de voir les seizièmes de finale tandis que les Aigles de Carthage sont éliminés de la Coupe du monde 2026 avant même leur troisième match dans le groupe F.
Tunisie 0-4 Japon
Buts : Kamada (4 e ), Ueda (31 e , 83 e ) Ito (69 e )
Plus d’informations à suivre. …
Par Javier Prieto Santos, à Monterrey pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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