Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
Osimhen voit triple avec Galatasaray, l'Inter dans la douleur contre Almaty
information fournie par So Foot•05/11/2025 à 23:04
Osimhen voit triple avec Galatasaray, l'Inter dans la douleur contre Almaty
Plus d’informations à venir sur sofoot.com…
Inter Milan 2 – 1 Kairat Almaty
Buts : L.Martínez (45
e
) et C.Augusto (67
e
) pour l’Inter // Arad (55
e
) pour Almaty
…
Brutal. De la 89 e minute où la main évidente d’Ederson aurait dû permettre à l’OM de bénéficier d’un penalty pour essayer d’arracher la victoire, à la 90 e qui a vu l’entrant Lazar Samardžić marquer un but extraordinaire pour offrir les trois points à l’Atalanta ...
Lire la suite
L'Olympique de Marseille sans punch s'est incliné à domicile contre l'Atalanta Bergame (1-0) sur un but controversé mercredi pour la 4e journée de Ligue des champions où l'Inter Milan, vainqueur du Kairat Almaty (2-1), a réussi le carton plein comme le Bayern et ...
Lire la suite
Club Bruges 3 – 3 FC Barcelone Buts : Tresoldi (6 e ) et Forbs (17 e et 64 e ) pour les Bleu et Noir // F.Torres (8 e ), Lamine Yamal (61 e ) et Tzolis (CSC, 77 e ) pour les Blaugrana Quel match !… TJ pour SOFOOT.com
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer