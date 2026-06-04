Le pari fou de trois fans argentins pour assister à la Coupe du monde

Le pari fou de trois fans argentins pour assister à la Coupe du monde

Mathieu Valbuena aurait apprécié l’hommage. Miguel Silio, Vicente Conculini et Yamandú Martínez sont arrivés à Kansas City au terme d’un incroyable périple. Ces trois amis argentins se sont lancés le défi fou de rallier à vélo la ville américaine depuis leur patelin de Gualeguaychú, situé à côté de la frontière uruguayenne.

Plus de 17 000 kilomètres passés sur la selle, 17 pays traversés et près de dix mois à tourner les jambes pour les trois compères, partis le 16 août dernier.…

OC pour SOFOOT.com