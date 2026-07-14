Oscar révèle n'avoir jamais touché à ses salaires chinois

De quoi rendre fier l’Oncle Picsou. Retraité des terrains depuis 2025 et une dernière pige au Sao Paulo FC, l’ancien international (48 sélections) brésilien Oscar coule désormais une retraite tranquille et qui s’annonce assez stable d’un point de vue financier . C’est en tout cas ce qu’il a déclaré à son ancien coéquipier à Chelsea John Obi Mikel, lequel s’est quant à lui reconverti dans l’animation d’un podcast.

Une vie de bonus

Parti en Chine en 2017, à une époque où l’on croyait encore que l’Empire du milieu réaliserait ce que l’Arabie saoudite est parvenue à faire sur le marché des transferts depuis trois ans , Oscar est finalement reparti au bout de huit ans avec un palmarès loin d’être dégueulasse : trois titres de champion, une coupe et une Supercoupe de Chine, tous glanés avec le même club, le Shanghaï SIPG, entretemps rebaptisé Shanghaï Port. …

JD pour SOFOOT.com