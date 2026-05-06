Ørsted: plombé par les dépréciations, le bénéfice net divisé par près de 2 au premier trimestre

( Ritzau Scanpix / THOMAS TRAASDAHL )

Plombé par des dépréciations liées à la hausse des taux d'intéret aux Etats-Unis, le bénéfice net du groupe danois d'énergie Ørsted a été divisé par près de 2 au premier trimestre, selon son rapport financier publié mercredi.

De janvier à avril, le bénéfice net du groupe s'est élevé à 2,62 milliards de couronnes (350 millions d'euros) tandis que le chiffre d'affaires, porté par les projets d'éolien en mer, grimpait de 33% à 27,6 milliards de couronnes.

Ancien géant du pétrole et du gaz, Ørsted est l'un des premiers, et des rares, à s'être transformé radicalement pour devenir un spécialiste des énergies renouvelables.

Au cours du trimestre, la production d'électricité à partir d'éoliennes en mer et terrestres a augmenté de 16% en glissement annuel et a totalisé 11,3 TWh.

Champion historique de l'éolien en mer - il a ouvert le premier parc éolien offshore au monde en 1991 - le groupe a récemment souffert de l'inflation des coûts et des problèmes de financement, des difficultés qui touchent l'ensemble du secteur, mais aussi de l'opposition farouche du président américain Donald Trump.

Très favorable aux énergies fossiles, le président Donald Trump affiche une hostilité personnelle au secteur éolien, qu'il juge laid et décrit comme une "catastrophe économique et environnementale" et a freiné à plusieurs reprises deux projets d'Ørsted aux Etats-Unis.

L'un d'entre eux, Revolution Wind a finalement commencé à fournir de l'électricité en mars aux foyers de la Nouvelle-Angleterre au nord-est des Etats-Unis.