 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Orelsan en remet une couche dans le clash avec Mbappé
information fournie par So Foot 22/11/2025 à 10:48

Orelsan en remet une couche dans le clash avec Mbappé

Orelsan en remet une couche dans le clash avec Mbappé

Voici des explications claires, nettes et précises.

Alors que la sortie de son album, et notamment du morceau « La Petite Voix », avait déclenché un clash avec Kylian Mbappé , Orelsan a tenu a apporter quelques explications… sans manquer de tourner en dérision la réaction de l’attaquant des Bleus. Dans cette chanson, le rappeur originaire de Caen dénonçait la situation du club de sa ville, majoritairement détenu par la famille Mbappé . Ce qui lui avait valu un tacle de l’intéressé : « T’es le bienvenu pour « sauver » la ville que tu aimes tant. Le mec a fait que nous supplier pour entrer (au capital du club, NDLR) avec 1 % sans payer, parce qu’il n’a pas un rond, mais pour avoir une bonne image du petit gars de Normandie. »

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Vous voulez voir l’Italie à la Coupe du monde… d’une courte tête
    Vous voulez voir l’Italie à la Coupe du monde… d’une courte tête
    information fournie par So Foot 22.11.2025 11:39 

    Vittoria ! À la question « Voulez-vous que l’Italie se qualifie pour la Coupe du monde ? » , vous avez été 54% à répondre « oui » , contre 46% pour le camp du « non » . Si les tickets pour le Mondial étaient distribués par référendum, la Nazionale serait donc déjà ... Lire la suite

  • Le but de l’année pour Marseille en Première Ligue ?
    Le but de l’année pour Marseille en Première Ligue ?
    information fournie par So Foot 22.11.2025 10:20 

    Soirée plaisir sur la Canebière. Pendant que les hommes de Roberto De Zerbi démolissaient Nice, l’équipe féminine de l’Olympique de Marseille s’est offert le duel des promus face à Lens, vendredi soir en Première Ligue (2-0) . Un succès dessiné grâce à un doublé ... Lire la suite

  • Le pilote britannique de McLaren, Lando Norris, après avoir remporté la pole position lors de la séance de qualification pour le Grand Prix de Formule 1 de Las Vegas, le 21 novembre 2025 ( AFP / Frederic J. Brown )
    F1: Norris encore en pole à Las Vegas, Piastri décevant
    information fournie par AFP 22.11.2025 08:20 

    Les semaines se suivent et se ressemblent chez McLaren: Lando Norris a décroché vendredi la pole position du GP de Las Vegas de F1, alors que son coéquipier et adversaire pour le titre mondial, Oscar Piastri, a encore déçu avec le cinquième chrono. Le Britannique, ... Lire la suite

  • Sofiane Diop « affecté » par la défaite
    Sofiane Diop « affecté » par la défaite
    information fournie par So Foot 21.11.2025 23:45 

    Une défaite sur le score de 5-1, ça fait mal. Alors, quand elle est concédée à domicile… Sofiane Diop n’a pas dit autre chose, après le lourd revers de Nice contre l’Olympique de Marseille. Interrogé par Ligue 1 +, l’Aiglon a reconnu la supériorité adverse : « C’est ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank