Orelsan en remet une couche dans le clash avec Mbappé

Voici des explications claires, nettes et précises.

Alors que la sortie de son album, et notamment du morceau « La Petite Voix », avait déclenché un clash avec Kylian Mbappé , Orelsan a tenu a apporter quelques explications… sans manquer de tourner en dérision la réaction de l’attaquant des Bleus. Dans cette chanson, le rappeur originaire de Caen dénonçait la situation du club de sa ville, majoritairement détenu par la famille Mbappé . Ce qui lui avait valu un tacle de l’intéressé : « T’es le bienvenu pour « sauver » la ville que tu aimes tant. Le mec a fait que nous supplier pour entrer (au capital du club, NDLR) avec 1 % sans payer, parce qu’il n’a pas un rond, mais pour avoir une bonne image du petit gars de Normandie. » …

TB pour SOFOOT.com