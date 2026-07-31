Orano, pénalisé par plusieurs arrêts de production, maintient ses objectifs 2026

( AFP / LOU BENOIST )

Le géant français du cycle de l'uranium Orano (ex-Areva) a annoncé vendredi maintenir ses objectifs 2026 après un chiffre d'affaires et un bénéfice net en hausse au premier semestre malgré plusieurs arrêts de production en raison d'événements climatiques depuis janvier.

Sur les six premiers mois de l'année, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 2,7 milliards d'euros, en hausse sur un an de 0,9%.

L'objectif annuel, fixé "autour de 5,3 milliards d'euros", est maintenu, selon un communiqué du groupe, grâce à des exécutions des commandes plus favorables au second semestre.

Le bénéfice net a lui progressé de 58,7%, à 173 millions d'euros, mais c'est une hausse en trompe-l'œil obtenue grâce à "un meilleur rendement de ses actifs dédiés". Pour sécuriser le financement futur du démantèlement de ses installations nucléaires, Orano constitue un portefeuille d'investissements financiers, notamment d'actions, dont la bonne performance au premier semestre a soutenu ses résultats.

Le groupe affiche en revanche une perte nette ajustée de 39 millions d'euros, si l'on exclut ces effets financiers pour mieux refléter sa performance commerciale et industrielle.

"Ces résultats semestriels sont bien orientés (en conformité) avec nos perspectives annuelles" bien que "marqués par des arrêts de production en lien avec des événements climatiques exceptionnels", a souligné à l'AFP le directeur financier d'Orano, David Claverie.

Ainsi, des précipitations exceptionnelles ont mis à l'arrêt un site de conversion de l'uranium à Narbonne. "On a interrompu la production de l'usine de troisième semaine de janvier à mi-mai", a rappelé M. Claverie.

Par ricochet, une usine de conversion situé sur le site du Tricastin (Drôme), alimentée par celle de Narbonne, a dû arrêter sa production trois semaines plus tard. "Cet effet en cascade a été assez pénalisant", a confié David Claverie.

L'activité "mines" a également été perturbée par des chutes tardives de neige en mai au Canada, où Orano est présent dans le nord de la province du Saskatchewan. "La fonte extrêmement rapide a conduit à des coupures de routes, des destructions de ponts" et perturbé "la production de nos mines et notamment l'accès à une de nos usines", a poursuivi le dirigeant.

Les récents épisodes de canicule en France n'ont en revanche pas entraîné de suspension d'activités.

Concernant l'exploitation de l'uranium au Niger, centre d'un bras de fer avec la junte qui a pris le pouvoir en juillet 2023 à Niamey, "il ne peut pas y avoir de conciliation dès lors qu'il n'y a pas de canal de discussion actuellement", a dit M. Claverie.