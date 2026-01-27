 Aller au contenu principal
Or: le groupe minier chinois Zijin rachète le canadien Allied Gold pour 3,4 milliards d'euros
information fournie par Boursorama avec AFP 27/01/2026 à 08:48

Site minier de Kamoa Kakula, exploité par Kamoa Holding (Ivanhoe Mines, Zijin Mining Group, en collaboration avec le gouvernement de la RDC), à Kamoa, le 26 avril 2018. ( AFP / CAROLINE THIRION )

Le groupe chinois Zijin Mining, l'un des plus grands producteurs mondiaux d'or et de cuivre, va racheter le canadien Allied Gold, propriétaire de mines aurifères en Afrique, pour l'équivalent de 3,4 milliards d'euros, ont-ils annoncé, à l'heure où s'envolent les cours des métaux précieux.

Une filiale de Zijin, Zijin Gold, s'est entendue avec Allied Gold pour en racheter toute les actions, pour un montant total de 5,5 milliards de dollars canadiens, selon le communiqué.

Cette transaction, suspendue au feu vert des régulateurs, intervient alors que les cours de l'or ne cessent de flamber, ayant franchi lundi pour la première fois les 5.000 dollars l'once... contre 2.000 dollars début 2024.

Cette acquisition arrive peu après l'entrée en fanfare de Zijing Gold à la Bourse de Hong Kong fin septembre, qui lui avait permis de lever presque 2,7 milliards d'euros.

Détenu à 100% par le conglomérat Zijin Mining, qui exploitait plus de 30 grands projets miniers dans 17 pays fin 2024, Zijing Gold compte se développer tous azimuts pour profiter du boom des métaux précieux.

Il avait assuré à l'automne que le fruit de sa cotation hongkongaise serait réinvesti dans l'acquisition d'une mine d'or au Kazakhstan, ainsi que dans la modernisation et la construction de mines ces cinq prochaines années.

Un appétit l'incitant à prendre le contrôle d'Allied Gold, qui compte des sites en production au Mali et en Côte d’Ivoire et développe un projet en Éthiopie.

"Allied Gold a réussi à constituer et développer un portefeuille d'actifs aurifères à grande échelle et longue durée de vie, présentant un potentiel d'expansion considérable", a insisté Hongfu Lin, président de Zijin Gold.

"Nous sommes impatients de travailler avec les parties prenantes en Éthiopie, au Mali et en Côte d'Ivoire afin de poursuivre le développement de ces exploitations", a-t-il indiqué, pointant "des actifs exceptionnels qui devraient assurer une production sur plusieurs décennies".

Le groupe Zijin dispose déjà de multiples projets en Afrique, notamment d'importants actifs de cuivre et de lithium en République démocratique du Congo et une mine d'or au Ghana.

L'offre chinoise représente une prime de 27% par rapport au cours moyen de l'action Allied (cotée à Toronto et New York) sur le mois écoulé. "La transaction offre une proposition d'acquisition en numéraire très attractive (...) concrétisant une valeur significative et certaine pour ses actionnaires", a salué Peter Marrone, PDG du groupe canadien.

A la suite de l'annonce, l'action Allied Gold a bondi lundi de 4%. Et mardi à Hong Kong, le titre de Zijin Gold flambait de 13% vers 02H20 GMT.

Le Canada a durci les règles concernant les acquisitions étrangères dans le secteur minier, mais plusieurs transactions chinoises impliquant des sociétés aurifères dont les actifs se trouvent hors du Canada ont été approuvées ces dernières années par les régulateurs.

Fusions / Acquisitions
Investir dans l'or

