OPmobility résiste au 3e trimestre sur un marché faible

L'équipementier automobile OPmobility a continué à résister dans un marché automobile faible au troisième trimestre avec un chiffre d'affaires en légère hausse (+2,9%), selon un communiqué publié lundi.

Le groupe (ex-Plastic Omnium) a enregistré 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, porté par la production de pare-chocs, réservoirs et modules (pièces invisibles à l'intérieur de la carrosserie).

Il résiste à la faiblesse du marché européen grâce à des lancements de production avec Renault en France et Stellantis en Pologne, notamment.

OPmobility "a pris un niveau de commandes record dans l’histoire du groupe" au cours des dernières années et" ça commence à se concrétiser dans les ventes", s'est félicité le directeur général de l'équipementier Laurent Favre, lors d'une conférence téléphonique.

Seul son chiffre d'affaires dans l'éclairage doit encore monter en puissance, après des acquisitions récentes dans le domaine (AMLS Osram, Varroc), selon le groupe. De nouvelles prises de commandes devraient se ressentir vers mi-2026, a indiqué sa direction.

OPmobility a confirmé ses objectifs pour l'année, visant une amélioration de "tous ses agrégats financiers" (marge opérationnelle, résultat net, flux de trésorerie disponible et dette nette) par rapport à 2023.

"Cette solide performance démontre la force de notre modèle économique, mais aussi l’agilité et la mobilisation de nos équipes qui ont su s’adapter à un marché marqué par des baisses importantes de volumes", a souligné Laurent Favre.

Avec une production automobile mondiale en baisse au troisième trimestre, à -4,8% sur un an, de nombreux géants de l'automobile ont revu leurs objectifs à la baisse.

Le groupe poursuit son internationalisation et réalise désormais plus de la moitié de son chiffre d'affaires hors d'Europe. "On a acté que le marché européen était contraint, essentiellement par la réglementation, et que la croissance serait à chercher ailleurs", a indiqué M. Favre.

En Amérique du Nord, OPmobility est porté par la production de modules pour Tesla à Austin (Texas) mais aussi le lancement de la Volkswagen Jetta au Mexique, dont il produit des pièces extérieures.

En Chine (9% des ventes), le groupe recule légèrement avec le marché au troisième trimestre, mais a enregistré une nouvelle commande du leader chinois BYD.

Le groupe construit aussi une usine au Maroc et une autre en Inde.

L'équipementier automobile avait déjà bien résisté au premier semestre à la faiblesse du marché automobile avec un bénéfice net stable et un chiffre d'affaires en légère hausse (+2,1%).