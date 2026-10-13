Les accidents du travail mortels au plus haut : l'Assurance maladie confirme le triste record de l'année 2025

1.331 décès ont été reconnus l'an dernier au titre des accidents du travail, des accidents de trajet et des maladies professionnelles. Ces chiffres annoncés par l'Assurance maladie avaient été ébruités dès le mois de septembre par la CGT.

( AFP / DAMIEN MEYER )

Les tristes records se succèdent en matière de morts dans des accidents du travail : l'Assurance maladie a confirmé mardi 13 octobre que 783 personnes sont décédées en 2025 par accident du travail dans le secteur privé, soit 19 de plus qu'en 2024, année déjà record.

A ces décès lors d'accidents du travail, il faut ajouter 344 décès intervenus dans des accidents de trajet pour aller au travail, un nombre également en hausse et 204 liés à des maladies professionnelles, soit un total de 1.331 décès (+34 par rapport à 2024), a détaillé, dans un communiqué de presse, l'Assurance maladie, confirmant des chiffres éventés par la CGT en septembre.

Parmi les décès pris en charge comme accidents du travail, "les malaises représentent plus de la moitié des cas", est-il ajouté.

Dans l'ensemble, le nombre d'accidents du travail de salariés avec arrêt ou incapacité permanente est resté stable en 2025, à 551.225 accidents, avec un indice de fréquence également semblable à celui de 2024, à 26,4 accidents pour 1.000 salariés, selon l'Assurance maladie, qui doit communiquer des données davantage détaillées dans son rapport annuel d'ici à la fin octobre.

Les jeunes particulièrement exposés

En revanche, le nombre d'accidents de trajet ont augmenté de 1,7 % sur un an à 96.306 sinistres ayant entraîné un arrêt ou une incapacité permanente, de même que le nombre de maladies professionnelles qui a continué à progresser en 2025, d'un peu plus de 3%, avec près de 90 % liées à des troubles musculosquelettiques.

Les jeunes demeurent toujours surreprésentés parmi les victimes, car les moins de 25 ans comptent pour 11 % des salariés du régime général, mais pour 16 % des victimes d'accidents du travail et 23 % de celles d'accidents de trajet.

Les statistiques de l'Assurance maladie ne prennent pas en compte les exploitants et salariés agricoles, les personnels des fonctions publiques et les indépendants n'ayant pas souscrit une assurance volontaire pour les accidents et maladies professionnelles.

Les indemnités journalières versées aux salariés en arrêt de travail lié aux risques professionnels ont atteint 5,4 milliards d'euros en 2025, un montant en progression de plus de 10 % sur un an. A la recherche d'économies, le gouvernement a publié le 1er octobre un décret abaissant le maximum de salaire pris en compte pour le calcul des indemnités journalières après un accident du travail ou pour une maladie professionnelle. Le projet de budget pour 2027 en cours d'examen à l'Assemblée nationale prévoit également de rendre moins favorable la fiscalité sur les indemnités journalières des arrêts de travail.