Le parquet antiterroriste se saisit de l'enquête sur les tirs au collège d'Aubagne

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Le parquet national antiterroriste a annoncé mardi ‌se saisir de l'enquête sur l'intrusion armée au collège Joseph-Lakanal d'Aubagne (Bouches-du-Rhône) d'un élève de l'établissement qui a ​ouvert le feu au fusil de chasse sur le proviseur et une enseignante, les blessant légèrement.

Le parquet de Marseille, qui avait diligenté lundi une enquête pour "tentatives d'assassinats", s'est dessaisi au profit du PNAT car les premières ​investigations ont mis en évidence "la probable adhésion" du mineur "à la mouvance True Crime Community (TCC) ainsi que l’inscription de l’action criminelle intervenue au sein ​de son établissement scolaire dans cette idéologie", précise ⁠le parquet antiterroriste dans un communiqué.

Une enquête est désormais ouverte des chefs de "tentatives d’assassinats en relation ‌avec une entreprise terroriste, association de malfaiteurs terroriste en vue de crimes contre les personnes et infractions à la législation sur les armes, en relation avec une entreprise ​terroriste".

L'intérêt de l'adolescent de 14 ans pour ‌la nébuleuse "True Crime Community" a été mis au jour lors de l'exploitation ⁠de ses supports numériques.

La mouvance TCC, indique le PNAT, est "un écosystème de communautés numériques qui glorifie les auteurs de tuerie de masse et incite, dans certaines formes, au recours à la violence extrême."

Des photos, des ⁠vidéos, des documents judiciaires, ‌des lettres ou des dessins représentant des criminels célèbres ou des auteurs d'attentats sont ⁠ainsi partagés au sein de ces communautés.

L'adolescent, scolarisé en troisième, a été interpellé et placé en garde ‌à vue lundi matin après avoir été désarmé et maîtrisé par un membre du personnel ⁠éducatif.

Il était entré peu après 09h00 dans son collège avec un fusil de ⁠chasse dissimulé dans un ‌étui à guitare.

Dans un premier temps, il ouvert le feu dans le couloir du premier étage du bâtiment, ​blessant aux membres inférieurs le principal et une professeure, ‌selon le récit des faits établi par le parquet de Marseille.

L'adolescent, qui n'a pour l'heure rien dit du mobile de son ​geste, a poursuivi sa progression au deuxième étage où il a tiré une première fois devant une professeure en direction du sol et une deuxième fois à l'intérieur d'une salle de classe occupée, ⁠le tir atteignant le tableau.

Le ministre de l'Education nationale, Edouard Geffray, a déclaré mardi matin sur France Inter que le jeune homme, dont les parents ont été placés en garde à vue, "avait clairement une intention de tuer".

"Ce qui est frappant, c'est qu'il y a un caractère prémédité. (...) On est face à un jeune qui a organisé son périple. Il a eu le temps de recharger à plusieurs reprises" son fusil, ​a-t-il ajouté.

(Benjamin Mallet et Sophie Louet)