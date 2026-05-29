OpenAI donne aux banques japonaises accès à son dernier modèle, selon la ministre japonaise des Finances

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reformulation et ajout de contexte et d'informations générales tout au long du texte) par Leika Kihara

OpenAI a donné à certaines institutions financières japonaises accès à son modèle GPT-5.5 afin de les aider à prévenir les cyberattaques, a déclaré vendredi la ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama, après une réunion avec le directeur de la stratégie de la société américaine.

La sortie de nouveaux modèles d'IA capables de coder à un niveau élevé a donné aux pirates informatiques une capacité sans précédent à identifier les risques de cybersécurité et à concevoir des moyens de les exploiter.

L'un des moyens de défense pour les banques et autres entreprises exposées à un risque de déstabilisation consiste à accéder rapidement aux nouveaux modèles, qui ne sont disponibles que pour des partenaires de confiance.

Sans citer aucune institution financière, Mme Katayama a déclaré que l'accès dont elles bénéficiaient constituait « un grand pas en avant dans le renforcement de la capacité des institutions financières japonaises à se défendre contre les cyberattaques ». Elle s'est exprimée devant les journalistes après avoir rencontré Jason Kwon, directeur de la stratégie d'OpenAI, à Tokyo. Le journal Nikkei a rapporté jeudi que les trois plus grandes banques japonaises – MUFG Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corp et Mizuho Bank – devraient avoir accès au dernier modèle d’OpenAI, considéré comme équivalent à celui de son rival Anthropic, Claude Mythos.

MUFG et Mizuho ont refusé de commenter. Sumitomo Mitsui Banking n'était pas immédiatement disponible pour commenter.

Mme Katayama a déclaré vendredi que le gouvernement japonais et les institutions financières devraient également avoir accès à Mythos afin de renforcer leurs défenses.

Dans le cadre de ses efforts pour contrer les menaces liées à l'IA, le Japon a mis en place ce mois-ci un groupe de travail public-privé chargé d'aborder les risques de cybersécurité que Mythos fait peser sur le système financier. La décision d'OpenAI d'accorder l'accès aux institutions financières japonaises fait suite à des négociations entre les gouvernements japonais et américain, après que l'entreprise eut accordé un accès similaire aux entreprises européennes .