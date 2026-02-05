 Aller au contenu principal
OpenAI dévoile son service d'outils IA pour les entreprises
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 15:00

par Deepa Seetharaman

OpenAI a dévoilé jeudi son service Frontier destiné aux entreprises pour la création et gestion d'outils d'intelligence artificielle (IA) capables d'effectuer des tâches spécifiques, comme la correction de bugs logiciels.

Cette plateforme s'inscrit dans une stratégie plus large d'OpenAI visant à conquérir le marché des entreprises face à ses concurrents, notamment la start-up d'IA Anthropic, qui tire l'essentiel de ses revenus des entreprises.

L'an dernier, le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, a déclaré que le développement auprès des entreprises serait un axe prioritaire pour la société.

Le marché des entreprises n'est qu'un des nombreux domaines où OpenAI et Anthropic s'affrontent. Les deux sociétés se préparent à entrer en Bourse, un processus qui les mettra en concurrence pour attirer les investisseurs.

OpenAI et Anthropic diffuseront des publicités concurrentes pendant le Super Bowl. La publicité d'Anthropic semble critiquer la décision d'OpenAI d'intégrer des publicités à ChatGPT. Cette critique a suscité l'ire d'OpenAI mercredi. Sur X, Sam Altman a qualifié la publicité d'Anthropic d'amusante, mais de "manifestement malhonnête".

Les dirigeants d'OpenAI ont déclaré que Frontier est conçu pour fonctionner avec l'infrastructure préexistante d'une entreprise ainsi qu'avec les agents d'IA construits par des tiers.

Cette approche signifie que les entreprises pourraient adopter les outils d'entreprise d'OpenAI plus rapidement que ce qui serait possible autrement, a déclaré Fidji Simo, qui supervise les équipes produits et commerciales d'OpenAI en tant que directeur général des applications de la startup.

"Cela signifie pour nous que nous allons créer une couche de renseignement qui permettra à chaque entreprise d'activer des agents beaucoup plus facilement", a-t-elle déclaré.

(Rédigé par Deepa Seetharaman à San Francisco ; version française Etienne Breban ; édité par Augustin Turpin)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

