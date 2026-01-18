 Aller au contenu principal
Open d'Australie: Alcaraz et Sabalenka en patrons, Williams battue avec les honneurs
information fournie par AFP 18/01/2026 à 15:29

Carlos Alcaraz qualifié sans trembler contre l'Australien Adam Walton à Melbourne le 18 janvier 2026 ( AFP / Paul Crock )

Les N.1 mondiaux Carlos Alcaraz et Aryna Sabalenka se sont qualifiés sans grande frayeur dimanche pour le deuxième tour de l'Open d'Australie, l'ex-patronne du circuit Venus Williams s'inclinant elle en trois sets pour son retour à Melbourne à plus de 45 ans.

Triple finaliste sortante, Sabalenka s'est d'abord imposée 6-4, 6-1 contre la Française Sarah Rakotomanga (118e) pour entamer sa quête d'un troisième titre à Melbourne après ceux de 2023 et 2024.

Sous le regard des légendes Rod Laver et Roger Federer, "je n'ai pas très bien débuté et elle a tout de suite très bien joué", a déclaré la Bélarusse de 27 ans.

"Son service m'a décontenancée. Il n'était pas tellement lourd ou rapide, mais elle trouvait de très bonnes zones. J'avais du mal à trouver la bonne position pour le retourner", a détaillé Sabalenka.

"C'était un match piège (...) je suis contente de l'avoir bouclé en deux sets secs", a commenté la quadruple lauréate de tournois du Grand Chelem, opposée au deuxième tour à la surprenante Chinoise Bai Zhuoxuan (702e).

Autre tête d'affiche de la première session de nuit du premier Grand Chelem de la saison, Alcaraz a succédé à Sabalenka sur le Central et dominé 6-3, 7-6 (7/2), 6-2 l'Australien Adam Walton (81e).

Pour son premier match officiel depuis sa séparation mi-décembre de son entraîneur historique Juan Carlos Ferrero, le N.1 mondial a connu une petite baisse de régime en début de deuxième set, avant d'effacer son break de retard et de s'imposer en un peu plus de deux heures.

Aryna Sabalenka victorieuse de la Française Sarah Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah à l'Open d'Australie, le 18 janvier 2026 ( AFP / Paul Crock )

"C'était un match difficile pour moi" mais "dans l'ensemble, je suis content", a commenté le vainqueur en conférence de presse.

"En termes de niveau de jeu ou de tactique, je sais que je dois améliorer beaucoup de choses si je veux aller plus loin dans le tableau", a-t-il estimé.

En quête à Melbourne du seul titre du Grand Chelem qui lui manque, l'Espagnol de 22 ans affrontera au deuxième tour l'Allemand Yannick Hanfmann (102e).

- Williams est "passée tout près" -

Dans la John Cain Arena, l'ex-N.1 mondiale Venus Williams a livré un combat de plus de deux heures contre la Serbe Olga Danilovic (69e) mais a fini par s'incliner 6-7 (5/7), 6-3, 6-4.

Vingt-huit ans après sa première apparition dans le tableau final à Melbourne, la septuple lauréate du Grand Chelem a mené 4-0 dans le set décisif, avant de s'effondrer et de perdre les six derniers jeux du match.

La quadragénaire américaine Venus Williams, battue par la Serbe Olga Danilovic à l'Open d'Australie, le 18 janvier 2026 ( AFP / Martin KEEP )

"C'est génial d'avoir joué aussi bien, d'être passée tout près" de la victoire", a savouré la double finaliste à Melbourne (2003 et 2017), bénéficiaire d'une invitation des organisateurs pour intégrer directement le tableau final en dépit de son classement actuel (578e).

Plusieurs têtes de série ont mordu la poussière dimanche, comme la Russe Ekaterina Alexandrova (11e), l'Italien Flavio Cobolli (22e) ou les Ukrainiennes Dayana Yastremska (28e) et Marta Kostyuk (20e).

Cette dernière a été battue par Elsa Jacquemot à l'issue d'un marathon de 3h31, gagné 6-7 (4/7), 7-6 (7/4), 7-6 (10/7) par la Française.

"Ça va faire partie des matches que je n'oublierai pas", a assuré Jacquemot après la première victoire de sa carrière contre une membre du top 20. Mais "je n'ai passé que le premier tour", a nuancé la droitière de 22 ans.

Finaliste sortant à Melbourne, le N.3 mondial Alexander Zverev a survécu à un premier tour piégeux contre le Canadien Gabriel Diallo (41e), dominé 6-7 (1/7), 6-1, 6-4, 6-2.

"Je n'aurais pas pu jouer plus mal que ça au premier set", a fulminé l'Allemand de 28 ans.

Poignée de mains entre Sacha Zverev (à droite) et Gabriel Diallo après leur match à Melbourne, le 18 janvier 2026 ( AFP / Paul Crock )

Heureusement pour lui, Zverev a ensuite accéléré et retrouvera au prochain tour le Français Alexandre Müller (52e) ou l'Australien Alexei Popyrin (50e).

Un deuxième tour que disputeront également l'Italienne Jasmine Paolini (8e), le Kazakhstanais Alexander Bublik (10e) et l'Ukrainienne Elina Svitolina (12e), qualifiés dimanche sans laisser échapper le moindre set.

La journée de lundi sera marquée par l'entrée en lice du décuple vainqueur à Melbourne Novak Djokovic (4e) et de la N.2 mondiale Iga Swiatek, qui chasse comme Alcaraz le seul titre du Grand Chelem manquant à son palmarès.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

