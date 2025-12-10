On vous spoile Young-Boys-Lille

Le déplacement de Lille sur la pelouse des Young Boys ne sera pas diffusé en France, la faute à l’interdiction du sponsor des Suisses dans l’Hexagone. Pas bien grave : on vous raconte ici ce qu’il va se passer au Stadion Wankdorf.

→ Le scénario attendu

Ne nous mentons pas, personne ne s’attend à ce que cette rencontre n’atteigne des sommets de spectacle sur le synthétique du Stadion Wankdorf. Bruno Genesio envoie une composition remodelée, les seconds couteaux démontrent pourquoi ils sont conviés à s’asseoir sur le banc chaque week-end, et Osame Sahraoui débloque la partie d’une percée à peine suffisante pour sortir tout le monde de sa sieste à l’heure de jeu. Suffisant pour les Dogues, qui enchaînent un troisième 1-0 consécutif toutes compétitions confondues après Le Havre puis Marseille, et rebasculent dans le top 8. Tout le monde est content, y compris le désormais prudent tacticien local, heureux de tenir un quatrième clean sheet d’affilée. « C’est notre philosophie de jeu d’attaquer, mais toutes les équipes ont besoin de bien défendre aussi parfois, parce qu’au très haut niveau, les bons résultats demandent une solidité défensive » , avait-il prévenu en conférence de presse d’avant-match. Mais les plus heureux de l’histoire restent les supporters qui ont pu esquiver cette purge.

→ Le scénario que tout le monde va s’empresser d’oublier

Le même, sans l’exploit personnel de Sahraoui. Ni de personne d’autre. Et donc un score nul et vierge sans saveur, que personne ne gardera en mémoire au-delà des banalités du vendredi matin à la machine à café, et encore, pour les plus fervents aficionados de Pierre-Mauroy. Bref, le genre de match dont plus personne ne sait s’il l’a vraiment vu, sponsor interdit ou pas.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com