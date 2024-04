"On verra si quelqu'un m'invite à la porter" : Emmanuel Macron n'a pas prévu de porter la flamme olympique, pour l'instant

D'après les règles du CIO (Comité international olympique), les personnalités élues en exercice, ou les personnalités religieuses, ne peuvent pas porter la flamme.

Emmanuel Macron à Paris, le 12 avril 2024. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Ce n'est "pas forcément sa place". Il "n'est pas prévu au programme" qu'Emmanuel Macron porte la flamme olympique, a indiqué le président français lundi 15 avril sur BFMTV .

"Je pense que ce n'est pas forcément ma place et mon rôle. Je veux laisser ça aux gens qui ont été sélectionnés, à nos compatriotes, aux sportifs et aux Françaises et Français qui sont là", a-t-il dit, à la veille de l'allumage de la flamme à Olympie en Grèce qui arrivera en France le 8 mai à Marseille.

Les élus et les religieux interdits de flamme

"On verra si quelqu'un m'invite à la porter , mais ce n'est pas prévu au programme", a-t-il dit.

"Moi, je serai le 8 mai à Marseille, là pour accueillir le Belem", a-t-il dit, la flamme arrivant par la mer sur le grand voilier depuis la Grèce. "Je serai comme vous tous, c'est-à-dire un spectateur émerveillé de ces 450 villes étapes, de ce 8 au 26 juillet où la flamme va voyager partout à travers la France", Outre-mer compris.