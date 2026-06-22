« On va battre la Nouvelle-Zélande », la méthode Coué de Rudi Garcia

Un début de mauvaise blague belge.

Onze jours seulement après le début du Mondial, les Diables Rouges sont déjà sous pression, avec autant de points pris que de matchs joués, en l’occurrence deux. Face à l’Iran, les Belges ont manqué de tout. De l’inefficacité offensive à la fébrilité défensive, en passant par le manque d’idées à la création, les maux étaient grands . Auprès de BeIN Sports, Rudi Garcia a livré son analyse après la partie : « On a manqué d’efficacité. Je m’attendais à ce genre de match où on a 70 % de possession, où on tire et centre beaucoup. On n’a pas suffisamment mis le gardien en danger. Je n’ai pas grand-chose à reprocher à mes garçons, si ce n’est qu’on n’a pas été efficaces. Quand on a été réduits à dix , on a au moins été solides et on s’est procuré des occasions. C’est un départ de Coupe du monde diesel. » …

AL pour SOFOOT.com