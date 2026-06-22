L'Uruguay se casse aussi les dents sur le Cap-Vert

Ce n'était pas qu'un simple accident : après son 0-0 historique contre l'Espagne, le Cap-Vert est toujours invaincu en Coupe du monde après avoir tenu en échec l'Uruguay (2-2). Avec deux points, les deux équipes peuvent encore se qualifier, une vraie perf' pour les Requins Bleus.

Uruguay 2-2 Cap-Vert

Buts : Araujo (44 e ) et Canobbio (45 e +6) pour les Uruguayens // Lenini (21 e ) et Varela (61 e ) pour le Cap-Vert

Il était inimaginable de l’écrire, alors écrivons-le : après deux matchs, le Cap-Vert est toujours invaincu en Coupe du monde. Le 0-0 historique contre l’Espagne la semaine dernière n’était pas un accident ou un miracle sans lendemain. Cette équipe a de la ressource et elle a encore contrarié un gros nom de la compétition, l’Uruguay, le premier vainqueur, en grattant un nouveau point (2-2). Les Capverdiens n’ont rien volé et ils restent en vie, tout comme l’Uruguay, dans ce groupe très ouvert avant son dernier épisode.…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com