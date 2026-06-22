L'Uruguay se casse aussi les dents sur le Cap-Vert
Ce n'était pas qu'un simple accident : après son 0-0 historique contre l'Espagne, le Cap-Vert est toujours invaincu en Coupe du monde après avoir tenu en échec l'Uruguay (2-2). Avec deux points, les deux équipes peuvent encore se qualifier, une vraie perf' pour les Requins Bleus.
Uruguay 2-2 Cap-Vert
Buts : Araujo (44 e ) et Canobbio (45 e +6) pour les Uruguayens // Lenini (21 e ) et Varela (61 e ) pour le Cap-Vert
Il était inimaginable de l’écrire, alors écrivons-le : après deux matchs, le Cap-Vert est toujours invaincu en Coupe du monde. Le 0-0 historique contre l’Espagne la semaine dernière n’était pas un accident ou un miracle sans lendemain. Cette équipe a de la ressource et elle a encore contrarié un gros nom de la compétition, l’Uruguay, le premier vainqueur, en grattant un nouveau point (2-2). Les Capverdiens n’ont rien volé et ils restent en vie, tout comme l’Uruguay, dans ce groupe très ouvert avant son dernier épisode.…
Par Clément Gavard pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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