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L'Égypte renverse la Nouvelle-Zélande
information fournie par So Foot 22/06/2026 à 05:03

L'Égypte renverse la Nouvelle-Zélande

L'Égypte renverse la Nouvelle-Zélande

Ce fut long à se dessiner, mais l'Égypte a décroché une victoire précieuse ce lundi face à une Nouvelle-Zélande encore loin d'être ridicule (1-3). Les Pharaons sont en tête du groupe G et ne sont plus qu'à un pas de continuer l'aventure.

Nouvelle-Zélande 1-3 Égypte

Buts : Surman (15 e ) pour la Nouvelle-Zélande // Ziko (58 e ), Salah (67 e ) et Trezeguet (82 e ) pour l’Égypte

Plus d’infos à venir……

Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com

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