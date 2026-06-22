L'Égypte renverse la Nouvelle-Zélande

Ce fut long à se dessiner, mais l'Égypte a décroché une victoire précieuse ce lundi face à une Nouvelle-Zélande encore loin d'être ridicule (1-3). Les Pharaons sont en tête du groupe G et ne sont plus qu'à un pas de continuer l'aventure.

Nouvelle-Zélande 1-3 Égypte

Buts : Surman (15 e ) pour la Nouvelle-Zélande // Ziko (58 e ), Salah (67 e ) et Trezeguet (82 e ) pour l’Égypte

Plus d’infos à venir……

Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com