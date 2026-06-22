L'Égypte renverse la Nouvelle-Zélande
Ce fut long à se dessiner, mais l'Égypte a décroché une victoire précieuse ce lundi face à une Nouvelle-Zélande encore loin d'être ridicule (1-3). Les Pharaons sont en tête du groupe G et ne sont plus qu'à un pas de continuer l'aventure.
Nouvelle-Zélande 1-3 Égypte
Buts : Surman (15 e ) pour la Nouvelle-Zélande // Ziko (58 e ), Salah (67 e ) et Trezeguet (82 e ) pour l’Égypte
Plus d’infos à venir……
Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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