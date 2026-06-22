Mondial-2026: l'Espagne remet les pendules à l'heure, la Belgique en carafe

Lamine Yamal (à droite) dans les bras de Mikel Oyarzabal après avoir inscrit le premier des quatre buts de la victoire espagnole face à l'Arabie saoudite (4-0) le 2 juin 2026 à Atlanta ( AFP / ROBERTO SCHMIDT )

Piquée au vif après des débuts ratés contre le Cap-Vert, l'Espagne a dissipé les doutes en battant sans appel l'Arabie saoudite 4-0 dimanche à Atlanta, où le prodige barcelonais Lamine Yamal, titulaire, a marqué son premier but en Coupe du monde.

Après son nul initial contre l'Egypte, la Belgique n'a en revanche pas réussi à se relancer à Los Angeles face à l'Iran qui a même été proche d'un gros coup, mais incapable toutefois de profiter d'une supériorité numérique pendant la dernière demi-heure.

. L'Espagne éteint les critiques

"Ils sont très remontés", disait de ses joueurs le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente samedi.

En corrigeant l'Arabie saoudite (4-0) dimanche à Atlanta, la Roja a dissipé les doutes nés de son match nul contre le Cap-Vert (0-0). Enfin titulaire, sa star de 18 ans Lamine Yamal, remis d'une blessure à une cuisse, a mis à peine dix minutes pour libérer les siens en taclant un centre millimétré de Mikel Oyarzabal.

Et comme ce dernier s'est offert un doublé express (21e, 24e), le match était plié et De la Fuente a pu sortir sa pépite à la mi-temps.

Avec 4 points dans le groupe H, les Espagnols sont en ballottage favorable pour rejoindre les 16es de finale, que le Mexique, les Etats-Unis et l'Allemagne sont déjà assurés de disputer.

Dans l'autre match du groupe H, le Cap-Vert, qui avait contenu l'Espagne lundi, était mené à la mi-temps (2-1) par les Uruguayens à Miami.

. La Belgique continue de bafouiller

La Belgique a continué dimanche de bafouiller. Six jours après avoir fait match nul contre l'Egypte, les hommes de Rudi Garcia n'ont pas fait mieux face à l'Iran (0-0) à Los Angeles.

Avec le forfait de Jérémy Doku, victime d'une infection respiratoire, les Belges ont manqué d'une étincelle offensive quand Romelu Lukaku, cette fois titulaire, s'est montré emprunté.

"Je pense qu'avec le même match on aurait pu gagner par trois buts d'écart. Il manque l'efficacité. On a eu suffisamment d'occasions pour marquer et faire sortir cette équipe d'Iran qui jouait en contres", a résumé Rudi Garcia.

Nerveux, les Diables rouges ont frappé 23 fois au but, sans succès. Ils ont même souffert la dernière demi-heure après l'expulsion de Nathan Ngoy, coupable d'une faute en position de dernier défenseur sur la star iranienne Mehdi Taremi.

Dans un SoFi Stadium plein qui lui était largement acquis, la Team Melli n'a pas su profiter de sa supériorité numérique.

Iraniens et Belges totalisent deux points après autant de journées. Ce qui fait que dans l'autre match du groupe, l'Egypte menée par Omar Marmoush et Mohamed Salah, et la Nouvelle-Zélande ont l'occasion de faire un grand pas vers les 16es, en cas de victoire à Vancouver dimanche soir.

. Les Bleus à Philadelphie

Victorieuse du Sénégal (3-1) pour son entrée en lice mardi dernier, l'équipe de France est arrivée à Philadelphie où elle affrontera l'Irak, lundi, avec la possibilité de décrocher dès son deuxième match son billet pour la phase à élimination directe.

Six jours après avoir battu le record de buts en bleu (58), Kylian Mbappé va atteindre le cap symbolique des 100 sélections.

"Il n'y a pas plus grand que de jouer en équipe nationale. Cent, c'est un chiffre historique, ça va être spécial pour moi mais l'enjeu va primer, on doit gagner pour se qualifier", a affirmé dimanche le capitaine en conférence de presse.

Le cas échéant, les hommes de Didier Deschamps aborderont plus sereinement le choc contre la Norvège d'Erling Haaland, quatre jours plus tard à Foxborough (Massachusetts), avec pour enjeu la cruciale première place du groupe I.

. Le Brésil sur une jambe

La sélection brésilienne s'est entraînée dimanche sans sept de ses joueurs, dont ses quatre défenseurs titulaires, en vue du match de mercredi contre l'Ecosse à East Rutherford (New Jersey) où elle cherchera à valider sa qualification.

L'équipe dirigée par Carlo Ancelotti a entamé l'entraînement au complexe du Red Bull de New York à Morristown, dans le New Jersey, sans les latéraux Danilo et Douglas Santos, les défenseurs centraux Marquinhos et Gabriel, mais aussi le milieu Casemiro, l'attaquant Matheus Cunha et l'ailier Raphinha.

La star du FC Barcelone s'est blessé à la cuisse droite lors de la victoire (3-0) contre Haïti vendredi et a déclaré forfait pour le match face aux Écossais, le dernier du groupe C pour les quintuples champions du monde. Sa participation pour la suite est compromise.