On rouvre notre pop up de Noël le 11 décembre !
Ho, ho, ho, l’Incroyable Pop-Up Sports est de retour !
Vous étiez pas loin de 4000 l’année dernière à venir y trouver l’inspi et faire vos cadeaux de dernière minute . Combien cette année pour la troisième édition de notre boutique éphémère de Noël organisée avec les potos de TrashTalk ?…
Par Maxime MARCHON pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
