 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Manchester United recrute au Bayern Munich
information fournie par So Foot 29/12/2025 à 18:15

Manchester United recrute au Bayern Munich

Manchester United recrute au Bayern Munich

Les Red Devils défient la concurrence.

Ce lundi, Manchester United a annoncé la signature de la joueuse internationale allemande Lea Schüller . L’attaquante de 28 ans quitte le Bayern Munich après plus de cinq ans et tente pour la première fois de sa carrière l’aventure à l’étranger.…

JE pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'Afrique du Sud joue à se faire peur mais accompagne l'Egypte en huitièmes
    L'Afrique du Sud joue à se faire peur mais accompagne l'Egypte en huitièmes
    information fournie par So Foot 29.12.2025 18:58 

    Zimbabwe 2-3 Afrique du Sud Buts : Maswanhise (19 e ), Modiba (74 e , csc) pour les Warriors // Moremi (7 e ), Foster (50 e ), Appollis (82 e , sp) pour les Bafana Bafana Frustrés par leur courte défaite qui a offert à l’Egypte une qualification prématurée à l’Egypte, ... Lire la suite

  • Le Maroc est « une équipe surcotée », selon un joueur de la Zambie
    Le Maroc est « une équipe surcotée », selon un joueur de la Zambie
    information fournie par So Foot 29.12.2025 18:23 

    C’est ce qu’on appelle provoquer la table d’en face. Quelques heures avant le coup d’envoi du choc Maroc-Zambie pour la troisième journée de la CAN, Wilson Chisala, milieu de terrain zambien, s’est délécté d’une petite session de trashtalking devant les caméra.… ... Lire la suite

  • Une légende de Liverpool a frôlé la mort
    Une légende de Liverpool a frôlé la mort
    information fournie par So Foot 29.12.2025 18:08 

    Le monde du foot a connu de meilleurs mois de décembre. Ian Rush aussi puisqu’il s’est fait une énorme frayeur à cause d’une « super grippe ». Le 11 décembre, sa femme Carol appelle les secours car le meilleur buteur de l’histoire de Liverpool éprouve des difficultés ... Lire la suite

  • Claude Puel livre les raisons de son retour à Nice
    Claude Puel livre les raisons de son retour à Nice
    information fournie par So Foot 29.12.2025 16:52 

    Avec un visage familier, retour sur le chemin du succès ? Peu après l’annonce du licenciement de Franck Haise et de la nomination de Claude Puel ce lundi, ce dernier s’est déjà présenté devant la presse à Nice pour répondre aux questions. Puel était déjà sous contrat ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank