Manchester United recrute au Bayern Munich
Les Red Devils défient la concurrence.
Ce lundi, Manchester United a annoncé la signature de la joueuse internationale allemande Lea Schüller . L’attaquante de 28 ans quitte le Bayern Munich après plus de cinq ans et tente pour la première fois de sa carrière l’aventure à l’étranger.…
JE pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
