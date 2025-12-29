L'Afrique du Sud joue à se faire peur mais accompagne l'Egypte en huitièmes

Zimbabwe 2-3 Afrique du Sud

Buts : Maswanhise (19 e ), Modiba (74 e , csc) pour les Warriors // Moremi (7 e ), Foster (50 e ), Appollis (82 e , sp) pour les Bafana Bafana

Frustrés par leur courte défaite qui a offert à l’Egypte une qualification prématurée à l’Egypte, les joueurs de Hugo Broos attaquent tambour-battant et sont récompensés dès la 7 e minute après une redoutable passe à dix que conclut brillamment Tshepang Moremi. Mais les Warriors ne portent pas leur surnom à la légère. Tawanda Maswanhise n’avait joué que trois minutes depuis le début de la compétition et sa première titularisation se révèle payante. Servi par Jonah Fabisch au milieu de terrain, l’attaquant de Motherwell se lance dans un numéro de soliste à base de crochets qui mettent KO trois défenseurs sud-africains, avant d’armer une lourde frappe qui laisse Ronwen Williams complètement impuissant.…

JD pour SOFOOT.com