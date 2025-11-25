"On ne voyait plus rien": à Kiev, la fuite d'habitants d'un immeuble ravagé par un drone russe

Des secouristes inspectent les dégâts dans un immeuble à Kiev touché par la pluie de drones et missiles lancés par la Russie, le 25 novembre 2025 ( AFP / OLEKSII FILIPPOV )

La Russie a de nouveau frappé dans la nuit la capitale ukrainienne, Kiev, au moment où des négociations tous azimuts se poursuivent pour tenter de trouver une issue à près de quatre ans de conflit.

La pluie de drones et missiles a fait au moins sept morts, causé de nombreux dégâts et précipité des habitants dans des caves, des stations de métro, toutes sortes d'abris possibles - parfois leur salle-de-bain.

Deux femmes ont raconté mardi à l'AFP comment elles avaient dû fuir leur appartement situé au septième étage de leur immeuble alors que la fumée envahissait les lieux, provoquée par un incendie ravageant les étages supérieurs.

- "fumée épaisse et âcre" -

Iryna Koukourik et son mari n'ont pas eu le temps de se réfugier dans l'abri où ils se rendent habituellement lorsque Kiev est visée par une attaque russe.

"Quand l'alerte antiaérienne s'est déclenchée, il y avait tellement de choses qui volaient dans le ciel qu'on a eu peur de sortir", dit-elle à l'AFP, les larmes aux yeux.

Puis un drone a touché l'un des appartements au même étage qu'eux, le 7ème, dans leur immeuble situé sur la rive orientale du Dniepr.

Des pompiers évacuent une femme âgée d'un immeuble touché par une frappe russe à Kiev, le 25 novembre 2025 ( AFP / Genya SAVILOV )

"Au bout d'une minute, on ne pouvait plus sortir. Une fumée très épaisse et âcre a commencé à s'infiltrer sous la porte".

"On a essayé de calfeutrer la porte avec des vêtements mouillés et tout ce qu'on pouvait attraper". "On voulait sortir, on s'est bricolé des masques. Mais même en ouvrant la porte un peu, la fumée entrait tellement vite", a-t-elle ajouté.

"Au bout de quelques minutes, la fumée avait envahi l'appartement. On ne comprenait pas ce qui se passait, on ne savait pas quoi faire. On ne voyait plus rien", dit-elle.

Iryna s'est alors précipitée sur le balcon pour essayer de respirer un peu d'air. Un appartement proche du leur était en flammes. "On est resté sur le balcon une demi-heure, puis on a été évacué avec des masques".

Des habitants de Kiev trouvent refuge dans le métro, lors d'une nouvelle nuit de frappes russes, le 25 novembre 2025 ( AFP / Yan Dobronosov )

Iryna et son mari s'en sortent avec de légères brûlures aux voies respiratoires. D'autres n'ont pas eu cette chance: le bureau du procureur de Kiev a indiqué que deux personnes étaient mortes dans leur immeuble après avoir succombé à l'incendie qui s'est déclaré entre le 7ème et le 9ème étage.

Iryna ignore ce qu'il est advenu de ses voisins du 7e étage.

"Autour de nous, c'est un cauchemar", dit-elle, évaluant les dégâts. Les étages les plus élevés de l'immeuble sont noircis par les flammes et les secouristes évacuaient mardi les débris de la façade éventrée.

Tous les vêtements qu'elle a pu emporter sont soit mouillés, soit abîmés. Quand elle a été évacuée, en pleine nuit, il faisait à peine plus de zéro degré.

Moins d'une heure après son évacuation, les secouristes lui annonçaient une bonne nouvelle: ils avaient réussi à récupérer son perroquet. Mais "l'appartement n'est plus habitable à cause de la fumée et de l'incendie".

- "le balcon avait disparu" -

Un immeuble résidentiel à Kiev touché par une frappe russe, le 25 novembre 2025 ( AFP / OLEKSII FILIPPOV )

Alla Gorbatcheva habitait aussi au 7ème étage. Elle a été réveillée à 02H20 par un "bruit fort et bref".

"On a crié, sauté du lit. J'ai couru à la fenêtre pour regarder... En bas, j'ai vu des flammes, de la fumée, quelque chose qui brûlait", a-t-elle raconté à l'AFP.

Elle a ensuite fait à toute vitesse le tour de son petit appartement. "Toutes les fenêtres avaient été soufflées et le balcon avait disparu".

Alors que la fumée envahissait les lieux, elle a rassemblé quelques affaires et tenté de sortir.

Des câbles électriques pendaient du plafond dans le couloir, obstruant la sortie. "Des hommes criaient: +baissez-vous, baissez-vous+", a raconté Alla, les ongles vernis de rose vif, et vêtue d'un manteau bleu et d'un chapeau noir.

"La fumée était dense, il y en avait beaucoup, c'était tout simplement insupportable. Mais Dieu merci, un homme et un jeune garçon nous ont aidés à descendre".

Elle attend désormais de pouvoir retourner dans son appartement pour évaluer les dégâts.

"On ne sait pas ce qui va se passer maintenant".